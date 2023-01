Inter in semifinale | il gol di Darmian elimina l' Atalanta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – L'vola ingrazie alla vittoria casalinga per 1-0 ai danni dell'. A decidere la sfida è una rete dinella ripresa, con l'ex Milan che trova un gol da attaccante vero sfruttando al meglio un assist di Martinez. Prosegue, dunque, la corsa dei detentori del trofeo che si giocheranno l'accesso alla finale contro la vincente del quarto di finale tra Juventus e Lazio. La prima chance è per i padroni di casa. Al 21?, Scalvini allontana male e manda Barella al tiro ma Musso blocca. Al 29? si accendono le proteste degli uomini di Inzaghi per un tocco di mano in area di Toloi su tiro di Martinez sul quale nè arbitro nè Varvengono. Al 38? Djimsiti evita guai ai suoivenendo di testa in anticipo su un bel cross dalla destra di Dumfries ...

