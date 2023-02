Inter | Darmian uomo copertina | pochi lustrini | tanta umiltà e rendimento garantito

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Matteoregala alla sual’accesso alle semifinali di Coppa Italia E’ sicuramente Matteol’della serata per l’che approda alle semifinali della Coppa Italia battendo l’Atalanta in casa. Il numero 36 nerazzurro scardina la resistenza orobica e si regala una serata da protagonista, non solo in difesa. “Oui, je suis. Il cognome dell’-partita suona alla francese. Ha subaffittato il monolocale a destra del tridente difensivo, quello storicamente occupato da Skriniar che non è stato convocato perché ha la testa piena di bollicine parigine.dove lo metti sta. A destra, a sinistra, al centro, alto, basso… È uno di quei soldatini (in senso buono) che gli allenatori adorano e il popolo pure. ...

Stasera altro gol dell'1 - 0 per la qualificazione in semifinale, dove l'sfiderà la vincente di Juventus - Lazio.dopo il novantesimo sorrideva quando ha parlato a Mediaset perché ...Su, autore del gol decisivo per la vittoria: "già l'anno scorso aveva dimostrato di ... Inzaghi ha risposto anche alle critiche ricevute dall'nelle ultime settimane: "Per il nostro ...

Pagelle lusinghiere per l'Inter da parte del Corriere dello Sport, che comunque trova il modo di bocciare Onana (5,5). S. Inzaghi (all.) 7 Ripropone dopo una vita la LuLa, è ...Riviviamo il match di Coppa Italia tra Inter e Atalanta (vinto dai milanesi per 1-0 grazie a una rete di Matteo Darmian) attraverso la fotogallery di CalcioAtalanta.it.