Inter | Curva Nord | «Abbiamo ascoltato le ragioni di Skriniar | invitiamo gli interisti a rispettarlo»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ladell’perdona il “tradimento” di Milan, il mancato rinnovo e la volontà di partire per Parigi a fine stagione. Lo slovacco è stato in più occasioni incoraggiato a firmare il contratto per rimanere nella società meneghina con striscioni apparsi con frequenza dall’inizio dell’anno, come “non si tocca” o, l’ultimo, “L’si ama e si rispetta”. I tifosi tramite la pagina Facebook L’urlo dellahanno dichiarato di aver avuto un incontro con il difensore e che lo sosterranno nonostante abbia deciso di accettare la corte del Psg e rifiutare il rinnovo coi nerazzurri. Nel post si legge: “Laha incontrato Milan e, dopo averle sue, ha deciso di non prendere ...