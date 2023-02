Inter | Brozovic e Handanovic si allenano con i compagni | obiettivo derby

Buone notizie per Simone Inzaghi. Marceloe Samir Handanovic oggi si sono allenati con i compagni e "vedono" il derby di domenica ... Non gioca titolare con la maglia dell'dall'infortunio ...Le prossime mosse di Suning e la ricerca di sponsor per l'La società nerazzurra sarà ... come Denzel Dumfries e probabilmente Marcelo, in modo da ricavare i fondi utili al rinforzamento ...

INTER, BROZOVIC E HANDANOVIC NUOVAMENTE IN GRUPPO - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, S.Inzaghi: "Dobbiamo affrontare il Milan nel migliore dei modi. Fiducioso su Brozovic" Milan News

Inter, ansia per Brozovic per la Coppa Italia Calcio News 24

Inter, Brozovic al lavoro in campo da mercoledì: speranza di averlo in panchina nel derby fcinter1908

Buone notizie per l'Inter e per Simone Inzaghi all'indomani del successo nei quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta: Samir Handanovic e Marcelo Brozovic sono ...Il derby però è una partita diversa e ogni giocatore può essere decisivo: chi sarà fondamentale nell'ennesima sfida tra Inter e Milan