Inter-Atalanta | Darmian | “Gol importantissimo | la situazione di Skriniar non ci ha condizionato”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il difensore dell’, Matteo, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’in Coppa Italia, grazie ad una sua rete. Queste le sue parole ai microfoni di Canale 5: “È un gol importante che ci permette di andare avanti. Ora testa alla prossima. Ladinon ci ha. È rimasto e darà il 100% da qui alla fine dell’anno. Il derby? Il Milan avrà voglia di rivincita ma noi dobbiamo farci trovare pronti e scendere in campo per vincere”. SportFace.

Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sull'Atalanta in Coppa Italia: 'Non so se è uno dei gol più belli della carriera, sicuramente uno dei più importanti. Skriniar E' rimasto, non ho dubbi

L'Inter è la prima semifinalista di coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto di misura l'Atalanta con gol di Darmian, superando i quarti