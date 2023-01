Inter-Atalanta 1-0 | Gosens | “Il mister mi ha dato fiducia”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’esterno dell’, Robin, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’. Ecco le sue parole a Mediaset: “Volevamo la semifinale a tutti i costi perché sappiamo quanto sia bello vincere questo trofeo. Abbiamopretato la gara nel modo giusto e vinto meritatamente. Non giocando da tanto tempo mi manca il ritmo partita. Sono molto contento che ilmi abbiae penso di averla ripagata. Devo però anche accettare che Dimarco sta facendo molto bene. Devo cercare di mettere pressione durante gli allenamenti. Siamo ancora dentro a tre competizioni, anche se per lo scudetto sarà difficile. Voglio provare ad aiutare la squadra e lavoro tanto per farmi trovare pronto”. SportFace.

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell', dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'. I dettagli Simone Inzaghi, allenatore dell', ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria contro l'in Coppa Italia. ...Così il tecnico dell'Gian Piero Gasperini ha commentato il ko contro l'in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset. "Lookman fuori Per com'è entrato, poteva stare fuori ancora un po' per ...

Inter-Atalanta 1-0, le pagelle dei quarti di Coppa Italia Sky Sport

Coppa Italia, Inter-Atalanta: il dato sugli spettatori presenti al Meazza fcinter1908

Coppa Italia, l'Inter batte 1-0 l'Atalanta: decide Darmian Milan News

Le pagelle di Inter-Atalanta: Lukaku ancora fuori dal coro, Scalvini non sbaglia niente la Repubblica

L’Inter ha sconfitto l’Atalanta per 1-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro di Milano e si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia, dove incrocerà la vincente del confronto tr ...L'Inter batte l'Atalanta e vola in semifinale dopo la bella prestazione in Coppa Italia. Le parole di Matteo Darmian a Inter TV: "Mi sento bene all'interno del gruppo, sento la fiducia da parte di ...