Inter | altro che stranieri | a trainarla sono gli italiani

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)in semifinale di Coppa Italia. Come per la Supercoppa, decisivicome: Bastoni, Barella, Darmian e Dimarco. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

...invernale senza movimenti in entrataQuello che ci siamo lasciati alle spalle è stato senz'uno ...vede saldamente al comando il Napoli con un vantaggio di 13 punti in classifica rispetto all'...Basterà per salvarsi Voto 5.5Zero acquisti e zero cessioni, praticamente impossibile dare ... Chiaro che la proprietà haper la testa in questo periodo. Voto 5.5 Lazio Arriva solo ...

Inter, altro che LuLa: Lautaro capitano del futuro e con Dzeko sono faville - Sportmediaset Sport Mediaset

Biasin e il vento del Nord: Juventus, Milan e Inter nei guai Esquire Italia

Mercato Inter, Benjamin Pavard resta un’idea per l’estate Calcio in Pillole

Inter, Inzaghi: "Scudetto In qualsiasi altro campionato con 40 punti saremmo in corsa" TUTTO mercato WEB

Gds – Dumfries non basta, scelto altro big da sacrificare: “Inter ha avvisato l’agente” fcinter1908

Darmian si è rivelato, in fin dei conti, il miglior acquisto dell'Inter in merito al rapporto qualità/prezzo. Presto verrà ufficializzato il suo rinnovo ...Non solo Merih Demiral, l'Inter ha tentato un altro nome in extremis per liberare subito Milan Skriniar verso il PSG: come riferito da L'Equipe, i nerazzurri hanno chiesto al… Leggi ...