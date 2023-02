Infinity 42 BluE di Rossinavi accoglie le nuove tecnologie ibrido-elettriche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)42è l’ultima novità di, che ha deciso di trasferire su un monoscafo la tecnologia di navigazione ecologica. Lo yacht, interamente in alluminio e con pescaggio ridotto, è tra i progetti più apprezzati del cantiere e assicura agli ospiti una navigazione piacevole in ogni situazione. Intelligenza Artificiale sul’42diDotato di pannelli solari e di un capiente pacco batterie,42sarà in grado di navigare il 90% del tempo in modalità full electric in uno scenario di navigazione giornaliera e il 70% in uno scenario di attraversamento dell’Atlantico. Il tempo rimanente viene occupato dal supporto di generatori diesel. I pannelli sono eccellenti anche con luce solare a bassa ...

Nasce Infinity 42 BluE: il nuovo progetto ibrido-elettrico di Rossinavi SuperYacht24.IT

The Italian builder just unveiled a hybrid superyacht that spans an impressive 138.5 feet (42.2 meters) from tip to tail. The new Infinity 42 BluE follows in the footsteps of a 131-foot hybrid ...