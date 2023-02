India | valanga travolge resort su Himalaya | morti 2 turisti stranieri

Due persone sono morte e almeno 10 sono disperse inper una violentaprecipitata dal picco di Afarwat sulla localita' sciistica di Gulmarg, nello stato himalayano del Jammu e Kashmir. Quattro si sono salvate. I soccorritori temono che ...... un bel giorno del 1979 Cicci Carella si reca ine resta letteralmente affascinato dagli '... nelle casse inizia ad arrivare unadi soldi con i quali acquista di tutto: aerei, navi, ...

India, valanga in una localita' sciistica: due sciatori morti e 10 dispersi - Mondo Agenzia ANSA

India, valanga in Kashmir: morti 2 sciatori polacchi ilmessaggero.it

India, enorme valanga travolge decine di sciatori: due morti. Il video della fuga delle persone Il Fatto Quotidiano

India, valanga in una localita' sciistica: due sciatori morti e 10 dispersi Tiscali Notizie

India, valanga in una localita' sciistica: due sciatori morti e 10 dispersi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Due persone sono morte e almeno 10 sono disperse in India per una violenta valanga precipitata dal picco di Afarwat sulla localita' sciistica ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...