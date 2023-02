Incidente stradale | ancora un morto sul lungomare killer

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPochi minuti dopo le ottoun gravissimosuldi Salerno, all’altezza del bar Marconi. Un pedone è stato investito da un motociclista. Non c’è stato nulla da fare per la persona investita, mentre il centauro alla guida del veicolo è stato trasportato con urgenza all’ospedale in codice rosso. Sul posto i vigili urbani di Salerno e la polizia per i rilievi. Seguono aggiornamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.