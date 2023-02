Incidente mortale lungo la Circonvallazione di Palermo | un uomo perde la vita

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Unha perso lain un gravestradale avvenuto questo pomeriggioladi, all’altezza dell’incrocio con Corso Calatafimi, nei pressi della sala Bingo in direzione Catania. Non ci sarebbe stato nulla da fare per unche viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato contro un (Monrealelive.it)