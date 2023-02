(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) –suldi. L’è avvenuto questa mattina sulGuglielmo Marconi, all’altezza di un noto bar della zona. La vittima è un anziano originario del Cilento, travolto da una moto mentre attraversava la strada. L’impatto è stato particolarmente violento e per l’anzianonon c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. L’uomo alla guida della motocicletta è stato trasportato all’ospedale Ruggi d’Aragona di. Sul posto sono presenti Polizia di Stato e Polizia municipale di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ancora una tragedia della strada sul Lungomare Marconi a. Una persona ha perso la vita pare investita da un'auto. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Sul posto il 118 e la Polizia Municipale per i rilievi. Il traffico in direzione ...Soccorsi che sono arrivati a razzo sul posto con un'ambulanza del 118 della Asl. Insomma, come spiegano i media locali a Battipaglia si è sfiorata la tragedia, se solo quel brutto...

Incidente tra due auto a Pastena, una si schianta contro la saracinesca di un negozio: tre feriti SalernoToday

Incidente a Salerno, pedone investito e ucciso sul lungomare Adnkronos

Incidente mortale sul lungomare di Torrione: uomo investito e ucciso sull'asfalto SalernoToday

Ennesimo incidente a Salerno, uomo originario del Cilento investito e ucciso Info Cilento

Salerno: ancora un incidente tra auto in Via Allende, due feriti - Salernonotizie.it Salernonotizie.it

Ancora un incidente mortale a Salerno, questa mattina un uomo investito e ucciso sul Lungomare. Indagini in corso ...Potenza tra le province d’Italia più sicure nel 2022 secondo la classifica stilata da “Il Sole 24 ore”. Sul podio Oristano, Pordenone e L’Aquila. Sul podio delle più pericolose vediamo, invece, Milano ...