L'uomo stava percorrendo il lungo rettilino di via dell'Olivetello quando si è andato a schiantare contro un ...Un motociclista di 42 anni ha perso la vita nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio, a. La tragedia nel primo pomeriggio, in via dell'Olivetello, strada rettilinea che attraversa le campagne della frazione di Fiumicino. L'uomo, secondo quanto si apprende in transito dalla ...

Incidente a Maccarese: perde il controllo della moto e cade. Muore 42enne RomaToday

Incidente a Maccarese, muore motociclista di 42 anni Repubblica Roma

Incidente a Maccarese: 42enne perde il controllo della moto e muore sul colpo QUOTIDIANO NAZIONALE

Fiumicino, motociclista muore sulle strade di Maccarese talkcity

Via della Muratella, a quando il rispristino dopo l'incidente ... Fregeneonline.com

L'uomo stava percorrendo il lungo rettilino di via dell'Olivetello quando si è andato a schiantare contro un muretto ...Un uomo di 42 anni ha perso la vita a causa di un incidente in scooter: è successo tutto lungo Via dell'Olivetello, a Maccarese, in provincia di Roma.