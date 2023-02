Incendio auto in città | vigili del fuoco sul posto | indagini in corso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDuevetture sono state incendiate questa notte a Benevento. È accaduto in via Mura della Caccia, alle spalle della Stazione centrale, intorno alle tre e mezza di notte. Sulsono intervenuti ideldel Comando di Benevento. Nessuna ipotesi sulle cause del rogo al momento è stata esclusa. Leche sono state coinvolte dal rogo sono una Golf e una Fiat Seicento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.