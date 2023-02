Incendia mezzi e attrezzi agricoli Arrestato 40enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La notte di martedì scorso, i Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa, hannoundel posto, presunto responsabile di furto e incendio di. L’uomo, probabilmente in compagnia di altri complici, avrebbe spostatoda lavoro e 2, posizionandoli in un piazzale, per poi darli alle fiamme. I militari sarebbero nel frattempo giunti, dove l’aveva lasciato la propria macchina, grazie alla preziosa segnalazione del personale di un istituto di vigilanza, che aveva notato un’auto lasciata incustodita in aperta campagna. Il successivo arrivo dell’uomo, concomitante con lo sviluppo dell’incendio ed in particolare con l’alzarsi delle fiamme e la conseguente ...