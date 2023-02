In Italia 418 preti pedofili. Il primo Report ne censisce 39 in Sicilia e 21 in Calabria

... presentato oggi dall'Osservatorio Permanente della Rete L'Abuso e dall'associazione internazionale Eca Global (Ending Clergy Abuse), censisce inpreti pedofili, divisi in 88 anonimi, 166 ...invece i casi censiti che restano potenzialmente pericolosi. 'Il report è da considerarsi in ... in assenza di dati governativi, spiegando perché tale argomento, in, sia particolarmente ...

Primo report vittime abusi: In Italia 418 preti pedofili Antenna Sud

Report sugli abusi censisce 418 preti pedofili in Italia. In Calabria i ... Cosenza 2.0

Il primo report sugli abusi del clero italiano è "in difetto". In Sardegna ... SardiniaPost

Museo Palazzo Pretorio, dal Pnrr 418 mila euro per migliorare l ... tvprato.it

Chi li usa di più e dove costano di più: i treni in Europa in quattro ... Pagella Politica

Il primo Report dei sopravvissuti agli abusi sessuali del clero italiano, censisce in Italia oltre 400 preti pedofili, divisi in 88 anonimi, 166 denunciati e 164 condannati ...Presentato oggi da Rete l'Abuso ed Eca Global. «Indagine su 13 anni. I numeri sono in difetto rispetto alla reale portata del fenomeno» ...