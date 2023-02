In Europa più elettricità da fonti rinnovabili | eolico e solare superano il gas

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Inper la prima volta il gas nella produzione di. Secondo il rapporto annuale European Electricity Review del centro di ricerca Ember, il 22% dell’nel veccio continente è stata generata grazie al vento e ai raggi del sole. Quella generata col gas il 20%. Secondo le previsioni contenute nel documento sviluppato da Ember, nel 2023 potrebbe esserci un crollo del 20% dell’energia creata con combustibili fossili. Come si legge dal rapporto, l’, oltre ad aver generato un quinto della sua energia grazie a, ha scongiurato, in uno scenario di forte emergenza, un pericoloso ritorno al carbone, che nel 2022 è cresciuto solo dell’1%, passando al 16% del ...

