Immortale Miura | a quasi 56 anni continua a giocare | ecco qual è il suo nuovo club

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 55enne giapponese Kazuyoshifirma per l'Oliveirense, squadra portoghese di seconda divisione, in prestito dallo Yokohama FC. La ca...

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Kazu, l'del calcio. A un mese dal compiere 56 anni, l'ex centravanti del Genoa è pronto a tornare in Europa dove manca dal 1999: come riporta il quotidiano A Bola,è vicino alla firma ...Kazua 55 anni non ha nessuna intenzione di mollare con il calcio: è pronto a trasferirsi in Portogallo, in Serie B A 55 anni Kazunon ha nessuna intenzione di mettere la parola fine alla sua carriera. L'ex Genoa anzi, è pronto a tornare in Europa. Secondo quanto riportato da Nikkan Sport, ...

Kazu Miura, l'immortale del calcio. A un mese dal compiere 56 anni, l'ex centravanti del Genoa è pronto a tornare in Europa dove manca ...