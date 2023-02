Immigrazione | l' appello della Von der Leyen | Intervenire urgentemente

Grandi ha concordato con il governo sulla necessità di investire strategicamente in aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo in Africa e in altre parti del mondo e ha fattoad un maggiore ......legata alla tragedia dell''. Il leader del Movimento Diritti Civili , Franco Corbelli , ringrazia oggi il presidente della Regione, Roberto Occhiuto , per aver accolto il suoe ...

Immigrazione: Grandi (Unhcr) ha incontrato le autorità italiane e ... Servizio Informazione Religiosa

Emergenza immigrazione a Ventimiglia, Confesercenti: "Fatto ... Riviera Time

Scuola, calo degli studenti. Non bastano gli immigrati. Appello del cigiellino Rizza Alpauno

Tavolo Asilo e Immigrazione: abrogare il DL 1/2023 e impedire ... Acli

Turchia, ergastolo all’attivista Pinar Selek. L’appello del mondo della cultura Il Sole 24 ORE

"Continueremo a dare il nostro sostegno all'Italia per la gestione dei flussi migratori nel rispetto del diritto internazionale": "per quanto la Guardia costiera italiana e la Guardia di Finanza svolg ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato l'ennesimo appello all'Unione europea per la questione immigrazione.