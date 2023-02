Imagine Dragons | torna in italia una tra le band internazionali più amate al mondo

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, arrivano ingli IMAGINEil 5 agosto 2023 al Circo Massimo di Roma. Una tra lepiùalin uno dei luoghi più famosi alnella città più bella al. Sulla scia del successo dei precedenti singoli certificati Platino “Bones” e “Sharks” – tra i brani più suonati dalle radione negli ultimi mesi – laè, da oggi, in radio con il nuovo singolo “Symphony”. Prodotto da Joel Little (Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, tra i tanti), “Symphony” è estratto dal doppio album “Mercury Acts 1 & 2”, ...