Ilary Blasi | torna il sereno tra lei e Totti | ci sarebbe lo zampino di Bastian

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono passati diversi mesi dalla fine del matrimonio die Francesco, notizia che ha fatto molto discutere. Da quanto trapelato recentemente, tra gli ex coniugito ile questo grazie anche aMuller, il compagno della conduttrice.ILTRA I DUE EX CONIUGI – Da quanto rivelato dal Corsera, la L'articolo

L'appello di Patrizia Rossetti aSempre sulle pagine di Chi Patrizia Rossetti ha fatto una richiesta molto particolare ae a Mediaset. La presentatrice dalla fulva chioma si è ...La guerra in tribunale potrebbe essere scongiurata. I condizionali rimangono d'obbligo, ma le voci di un possibile accordo trae Francesco Totti sul divorzio si fanno sempre più insistenti e concrete. Il legale dell'ex capitano giallorosso, Antonio Conte, e l'avvocato di, Alessandro Simeone, stanno lavorando ...

Totti-Ilary, si va verso la separazione consensuale: c'è accordo sulla gestione di case e figli La Gazzetta dello Sport

Tornano in tribunale Totti e Ilary: si tratta per un accordo consensuale sulla separazione RaiNews

Tornano in aula Totti e Ilary Blasi per la guerra dei Rolex, si tratta per la causa di separazione Virgilio Sport

Si avvicina il giorno chiave nella vicenda legale che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Venerdì 3 febbraio, infatti, è in programma la seconda udienza della “guerra” di Rolex e borse ...Dopo la separazione più chiacchierata del web, Francesco Totti e Ilary Blasi tornano a far parlare di loro. A quanto pare, sembra sempre più realistica la possibilità che tra i due ex si possa ...