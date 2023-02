Ilary Blasi e Totti | scatta la pace? Ruolo decisivo di Bastian

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Trasi va verso l’accordo consensuale: spunta un retroscena suDopo mesi di tensioni trae Francescola serenità sembra tornata a farla da padrone. Archiviate, almeno per adesso, le tensioni del passato, sia il Pupone che la conduttrice hanno volontà di arrivare ben presto a delle conclusioni quanto più pacifiche. E dunque si fa sempre più largo l’ipotesi di un accordo consensuale tra i due ex coniugi. A riportare i nuovi retroscena è stato Il Corriere della sera: “vuole godersi il presente e programma il futuro con il nuovo compagno, lasciando perdere ogni desiderio di ripicca”, si legge sul quotidiano che sottolinea dunque come sia rientrato l’allarme tra i due. Intanto prosegue a gonfie vele la ...