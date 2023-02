Ilary Blasi e Francesco Totti verso la pace | è merito di Bastian Muller

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Leggi Anche, il 14 marzo in tribunale per la separazione I rapporti trasono civili, non proprio idilliaci ma almeno non sono più ai ferri ...

Leggi Anchee Francesco Totti, il 14 marzo in tribunale per la separazione I rapporti trae Francesco Totti sono civili, non proprio idilliaci ma almeno non sono più ai ferri corti come ...Bufera sui social Totti e, scoppia la pace 'Riconciliati grazie a Bastian' Lo scambio di battute 'Posso farti gli auguri Io gli auguri te li faccio, buon compleanno Antonino', ha detto ...

Totti-Blasi: prove di pace per la separazione. E il merito è di Bastian, nuovo fidanzato di Ilary Corriere Roma

Totti-Blasi, prove di pace per il divorzio (grazie al nuovo fidanzato di Ilary) Vanity Fair Italia

Tornano in tribunale Totti e Ilary: si tratta per un accordo consensuale sulla separazione RaiNews

Totti e Ilary Blasi, scoppia la pace «Riconciliati grazie a Bastian» leggo.it

Ultime novità sulla vita privata di tre ex protagonisti della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...