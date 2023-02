Il viaggio di Papa Francesco in Congo | “L’Africa non è una miniera da sfruttare e saccheggiare”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)in: “non è unada” “: non è unadao un suolo da”: lo ha dichiaratoal suo arrivo nella Repubblica Democratica del. Il Pontefice è atterrato nel primo pomeriggio di martedì 31 gennaio all’aeroporto di Kinshasa, la Capitale deldove Bergoglio starà fino al 3 febbraio per poi fare tappa in Sud Sudan. Prima di partire, il Santo Padre ha dichiarato di voler portare in Africa “un messaggio di pace e di riconciliazione” sottolineando di essere “mosso dal vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e gli abitanti di quelle nazioni”. “Giù le ...