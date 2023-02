Il tabellone di Coppa Italia | i quarti e gli accoppiamenti in semifinale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laè arrivata nella fase decisiva, si giocano le partite deidi finale. La prima semifinalista è l’Inter. Ottima prova della squadra di Simone Inzaghi contro l’Atalanta, il gol decisivo è stato realizzato da Darmian. Nel secondo match due sorprese della competizione, Fiorentina e Torino. La più grande sorpresa è la Cremonese, in campo contro la Roma. Chiude la sfida tra Lazio e Juventus, i biancocelesti sono in grande forma mentre i bianconeri sono condizionati dallo scandalo plusvalenze., gli incroci aidi finale Inter – Atalanta 1-0 Fiorentina– Torino 2-1 Cremonese – Roma mercoledì 1 febbraio ore 21 Lazio– Juventus giovedì 2 febbraio ore 21 Le semifinali Inter – Lazio/Juventus Cremonese/Roma – Fiorentina. L'articolo CalcioWeb.

Le formazioni ufficiali di Roma - Cremonese , match valido per i quarti di finale dellaItalia 2022/2023 . I giallorossi, grandi favoriti per un posto in finale in questo lato del, sfidano la sorpresa Cremonese, capace di eliminare il Napoli. Queste le scelte dei due ...DEL MONDO DI SCIABOLA MASCHILE - Varsavia (Polonia), 10 - 12 febbraio 2023 Convocati gara ... Fase di qualificazione prova individuale Sabato 11 febbraio:principale prova individuale ...

Coppa Italia tabellone 2022 2023: ecco tutti gli incroci Calcio e Finanza

Coppa Italia: il tabellone dei quarti di finale e dove vedere le partite in TV Trend-online.com

Coppa Italia, quarti di finale: Inter-Atalanta 1-0. Nerazzurri in semifinale. IL TABELLONE Sky Tg24

Coppa Italia, dove vedere le partite dei quarti: programma e tabellone Sport Fanpage

Coppa Italia, le partite e il calendario dei quarti Sky Sport

Grande successo della Fiorentina, non solo per il proseguo del proprio cammino in Coppa Italia ma anche per il proprio morale. La Viola di Italiano batte al Franchi il Torino di Juric per 2-1. Reti di ...Nel fine settimana tra venerdì 10 e domenica 12 febbraio la Coppa del Mondo di scherma vedrà andare in scena le tappe di spada femminile a Barcellona, in Spagna, di sciabola maschile a Varsavia, in Po ...