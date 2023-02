Il sottosegretario Delmastro | «I documenti del Dap non erano secretati | macché dimissioni»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Non conteneva né intercettazioni, né captazioni ambientali né tantomeno inchieste” la relazione del Dap sul caso Cospito ristretto al 41bis frutto di “un’informativa che riguardava osservazioni in carcere” spiega ilalla Giustizia, Andrea, esponente di Fratelli d’Italia, replicando alla sinistra che chiede le sueperché ne ha parlato con il collega Giovanni Donzelli. Donzelli ha giustamente chiamato la sinistra a fare una scelta: con lo Stato o con terroristi e mafiosi che, in questo momento, stanno tentando, assieme, di scardinare il 41bis. L’anarchico Cospito ne avrebbe parlato in carcere, durante l’ora d’aria, con un esponente mafioso cercando il salto di qualità per andare all’attacco del regime carcerario del 41bis, approfittando del can can messo in piedi dal Pd. Che è andato, con alcuni ...

Un alibi che serve al ministero a prendere tempo e a non rimanere l'unico soggetto nell'occhio del ciclone ora non più solo per il 41bis, ma anche per l'iniziativa del. La ...Ospite di Tagadà, su La7, ilalla giustizia con delega al Dap Andreaha spiegato la sua posizione dopo l'intervento di Giovanni Donzelli in Parlamento.ha riferito ...

Cospito, Malpezzi: "Donzelli e il sottosegretario Delmastro dovrebbero dimettersi" - Italia Agenzia ANSA

Il sottosegretario Delmastro nel carcere di Biella: “Potenzieremo l’organico e ripartirà la fabbrica che prod… La Stampa

Chi è Delmastro, dal convegno pro-Mussolini ai vertici della Giustizia: l'ascesa del meloniano doc la Repubblica

Cospito, fonti governo: "Delmastro blindato, non rischia ruolo" Adnkronos

E' quanto ha precisato ai giornalisti il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, all'uscita da Montecitorio. "Non ho dato documenti, Donzelli mi ha fatto delle domande e gli ho risposto, non ...Crediamo che il vero problema ce l’abbia lei con il partito di maggioranza che non la sostiene, con un sottosegretario che agisce in ... “Lei ieri è stato contraddetto tre volte da Delmastro e ...