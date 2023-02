Il sindaco di Alatri | Ci costituiremo parte civile quando si celebrerà il processo

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - “Il comune si costituirà sicuramentesiil”. Lo annuncia all'AGI ildi, Maurizio Cianfrocca in merito alla morte di Thomas Bricca il 18enne rimasto vittima di un agguato. “Lo faremo sopratutto per tutelare l'immagine della nostra città“ spiega il primo cittadino. Il comune ciociaro, teatro dell'omicidio, “è sconvolto. Nessuno mai si sarebbe aspettato che proprio qui si potesse arrivare a tanto”. Già nel pomeriggio ilcon un post su Facebook aveva espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo e chiesto “giustizia, che possa essere chiarito al più presto possibile quanto successo, lavoriamo e collaboriamo con le autorità competenti per rendere la città più sicura". E ancora: "Lavoriamo ...