Il Rotary Club di Caserta lancia il progetto Ulisse 2101 | Stop all’esodo dei giovani dal nostro territorio

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)deidi, approda a, all’Istituto Mattei. sabato 4 febbraio alle ore 10. Scopo dell’iniziativa, si legge in una nota, “è impedire che tanti, nel momento della scelta del proprio lavoro, siano costretti a lasciare ilo per mancanza di opportunità o per inadeguatezza del proprio titolo di studio. A tal fine sono stati creati gli Its, corsi post diploma di due anni, organizzati con la collaborazione della Confindustria locale, per creare personale qualificato e funzionale alle necessità lavorative del”. Il, prosegue la nota, “riprende una delle sue funzioni fondamentali, cioè quella di fare da tramite tra le ...