Il riformismo alla prova delle Europee 2024 Parla Danti Renew

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La forza dell’Ue oltre pandemia e scandali.Regimenti (FI) Gas, idrogeno e riforma dei Trattati. Il cammino dell’Ue secondo Ferrandino (IV) Non solo migrazione. Il gas, gli imbggi e i temi aperti in Europa secondo Ceccardi (Lega) Croazia nell’euro, così si compie il progetto europeo.De Meo (FI) Le sanzioni contro di me? Anche cosi l’Iran attacca la sicurezza Ue. La versione di Bonfrisco Gli assetti europei stanno mutando. Il progressivo consolidamento della leadership di Giorgia Meloni anche oltre i confini nazionali – oltre ai contatti sempre più stretti tra lei e il leader dei popolari Weber – sembra far profilare uno scenario nel quale i conservatori avranno uno peso specifico preponderante. Nel frattempo, l’area liberale e riformista non sta a guardare e pianifica le prossime mosse da mettere in campo. Ne abbiamo ...