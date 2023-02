Il prossimo bilaterale Xi-Putin secondo Fardella

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il presidente cinese Xi Jinping si recherà a Mosca in primavera per incontrare l’omologo Vladimir. Il Cremlino punta su questo viaggio per esaltare la collaborazione tra i due Paesi e raccontare al mondo che la Russia non è affatto isolata dopo l’invasione dell’Ucraina. Oltretutto, l’annuncio arriva mentre Pechino si prepara per la visita del segretario di Stato americano Antony Blinken delfine settimana. L’agenzia di informazione russa Tass riporta le parole del ministero degli Esteri russo che definisce la visita di Xi come il “principale evento nell’agendadel 2023”. “Quest’anno, Russia e Cina uniranno gli sforzi per migliorare e promuovere ulteriormente le relazioni bilaterali tra i due governi”. Negli ultimi dieci anni si sono tenuti quaranta incontri tra i due capi di Stato tra bilaterali, incontri a ...