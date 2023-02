Il pizzaiolo Porzio risponde a De Laurentiis | “Proveremo ad accontentarlo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Il presidente De, ogni tanto, ribadisce il suo odio per la pizza napoletana (ride ndr). Gli ho mandato anche un messaggio in cui gli ho detto che per ‘colpa sua’ inventerò la ‘romaletana’, una pizza metà napoletana e metà romana.ad”. Questa la “risposta” con cui Errico, noto maestro piazzaiolo napoletano, ha voluto replicare alle dichiarazioni di Decontenute nella telefonata di ieri con il tifoso che ha fatto il giro del web. Il presidente del Napoli, nell’ambito di una conversazione dai toni “ironici e provocatori” (come per sua stessa ammissione sui social), aveva apostrofato non in termini positivi la pizza napoletana. La risposta di un maestrocome Errico, ...