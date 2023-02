Il Pd alla ricerca dell’identità perduta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Partito democratico attraversa una crisi profonda e sembra avere perso la sua identità. Il Congresso sarà un momento importante per sciogliere questi nodi, ma potrebbe non essere decisivo. Le non scelte di Enrico Letta hanno posto il partito in un limbo che lo sta lacerando. Ma un partito riformistaguida dell’opposizione sarebbe utile anchemaggioranza. Invece, al momento emergono solo le leadership del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo. Dopo l’ultimo discorso di Letta e la conclusione dell’Assemblea con l’approvazione del Manifesto, ora si è aperta ufficialmente la partita della leadership e delle primarie che saranno il prossimo 26 febbraio. Sono questi i temi sui quali si sono confrontati, nel corso del live-talk di presentazione della rivista Formiche “Mamma, ho perso il Pd”, Roberto Arditti direttore editoriale di Formiche.net, ...