Il Paradiso delle Signore | trama 1° febbraio 2023 | Roberto indaga su Marco

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AlLandi indagherà sudi Sant'Erasmo nella puntata in onda mercoledì 1°. Il giovane giornalista è tornato a Milano dopo essersi trasferito con Stefania in America ed ha subito attirato l'attenzione di tutti, soprattutto perché è tornato da solo.ha raccontato di essere tornato per intervistare Federico Fellini e si è subito scontrato con suo fratello Tancredi. Quest'ultimo, anche su consiglio di Matilde, ha provato a riavvicinarsi al ragazzo, ma tra loro è nata subito una violenta discussione, durante la qualeha rinfacciato a Tancredi tutte le mancanze e gli errori che ha commesso nei suoi confronti sia in passato che di recente. Intanto, Gemma è rimasta molto ...