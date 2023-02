Il Papa ricorda Attanasio | suo sacrificio non andrà perduto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "Oggi ringrazio e benedico tutti i seminatori di pace che operano nel Paese: le persone e leistituzioni che si prodigano nell'aiuto e nella lotta per le vittime della violenza, dello sfruttamento edei ...

E' il ricordo diFrancesco dell'ambasciatore italiano ucciso a Goma il 22 febbraio 2021. 1 febbraio 2023Francescol'esempio dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustapha Milambo, assassinati due anni fa nell'Est della Repubblica democratica del ...

nell'Est del Paese. Erano seminatori di speranza e il loro sacrificio non andrà perduto". E' il ricordo di Papa Francesco dell'ambasciatore italiano ucciso a Goma il 22 febbraio 2021.Ma è anche un diritto da conquistare. Come Seminandola ogni giorno, con pazienza». Usando ancora l’immagine della palma il Papa ricorda che quando se ne mangia il frutto chi l’ha piantata non c’è più ...