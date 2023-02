Il Papa a Kinshasa | deporre le armi e abbracciare la misericordia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Francesco, nell'omelia pronunciata durante la messa all'Aeroporto di N'dolo di, davanti a centinaia di migliaia di fedeli ha chiesto innanzitutto uno spirito di pacificazione in un Paese,...

Il Pontefice nella Repubblica democratica del Congo, prima tappa del suo viaggio in Africa. Un milione di persone assistono alla messa all'aeroporto di N'dolo di. 'I cristiani - ha detto ai fedeli - sono chiamati a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame dell'odio'E' questo l'appello lanciato dala cessare i conflitti, in un paese, la Repubblica Democratica ... Per lui hanno passato la notte sui prati che circondano l'aeroporto di. Il messaggio ...

'Giu' le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giu' le mani dall'Africa! Basta soffocare l'Africa: non e' una miniera da sfruttare o un suolo ...Kinshasa, 1 feb. (askanews) - Oltre un milione e mezzo di fedeli si sono radunati all'aeroporto militare di Ndolo, alla periferia di Kinshasa. Forse due milioni. Difficile fare stime. Di sicuro l'emoz ...