Il Napoli è tornato a fare il Napoli | ossia a vendere chi andava venduto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Come abbiamo raccontato, in 150 giorni Aurelio De Laurentiis è passato da nemico del popolo a idolo delle folle. Se prima gli veniva rinfacciata letteralmente qualunque dichiarazione, finanche una sacrosanta lamentela per il calendario assurdo della Coppa d’Africa, oggi si può permettere impunemente persino di denigrare la pizza, divenuto negli ultimi anni elemento identitario della città come il Vesuvio e quasi quanto Maradona. Si tratta di una giravolta forse senza precedenti, come se nei sondaggi di gradimento che periodicamente vengono divulgati sui politici si registrasse il passaggio di un leader di partito dal 5% al 95%. Ma cosa è cambiato realmente in questi mesi? Cosa è stato capace di produrre questo eclatante rovesciamento dell’umore dei tifosi? La risposta è una ed è semplicissima, è cambiato il rendimento della squadra, che si avvia alla conquista del terzo scudetto a ...

Ilal lavoro per preparare la sfida contro lo Spezia di domenica alle 12.30. La squadra ha svolto attivazione in palestra, esercitazione tattica e circuito di forza. La seduta si è ...... giorno in cui èin campo, con l'ingresso nell'ultimo quarto d'ora con il Psg, otto presenze totali, di cui una sola da titolare contro il, ma con un contributo apprezzabile, ...

Il Napoli è tornato ad allenarsi: Ndombele out per una sindrome influenzale TUTTO mercato WEB

Il Napoli è tornato in campo per il consueto allenamento, ma con un ... Punzo Gennaro

NAPOLI, INFLUENZA PER NDOMBELE - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Lozano, Kvaratskhelia è tornato SOS Fanta

Rientro Kvaratskhelia in Napoli-Roma, l'annuncio di Sky Sport CalcioNapoli24

Dopo una giornata di riposo il Napoli è tornato al lavoro per preparare la sfida di campionato con lo Spezia in programma domenica alle 12.30.Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina in vista della partita di domenica contro lo Spezia, valida per la 21esima giornata di Serie A, la seconda di ritorno. Come riportato dal sito ufficiale ...