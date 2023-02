Il mio social è differente | cosa distingue Damus e Mastodon

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nella giornata di oggi, come abbiamo avuto modo di scrivere, è stata lanciata ufficialmente l’app diper iOS. Si tratta, di fatto, delnetwork basato sull’ultima novità di cui il mondo di internet – a breve – parlerà in maniera diffusa e, senza dubbio, con ampio dibattito: il protocollo di Nostr. Nella sua descrizione, lo si nota subito, si fa immediatamente riferimento a Twitter. E non è un caso. Ultimamente, proporsi come alternativa alnetwork di proprietà di Elon Musk rappresenta una mossa di marketing piuttosto vincente: sono in tanti, infatti, a non aver apprezzato il cambiamento di proprietà e tutte le conseguenze del caso e sempre più utenti hanno cercato una soluzione alternativa. Non si spiega in manieral’improvvisa impennata di. Per questo viene ...