Il lutto | le lacrime | il silenzio Emilio Fede cambia vita per sempre | non lo farà mai più

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto: il volto del TG 4 che per anni ha fatto compagnia al pubblico televisivo italiano portando le ultime notizie nelle case dei telespettatori, è ormai diversi anni che non appare più in televisione. Ma cosa gli è accaduto e di cosa si occupa ora? Dov’è finito? Dopo anni sotto la luce dei riflettori, il direttore del TG 4 sembra essere sparito. Il giornalista non è più attivo come una volta e appare raramente in televisione, se non come ospite in qualche programma. Prima di approdare in Mediaset,è stato per tanti anni il mezzo busto del Tg1. Giornalista storico di Mediaset,ha fatto molto parlare di sé durante i suoi anni di attività: non solo non ha mai nascosto ...