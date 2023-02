Il governo blandisce certi target con politiche ad hoc E Meloni fa un po’ Draghi | un po’ Briatore

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ormai va componendosi definitivamente il puzzle dei referenti sociali privilegiati dal; la base da blandire con provvedimenti legislativi ead hoc. Una prima traccia ce la forniva Antonio Padellaro su il Fatto cartaceo della scorsa settimana (25 gennaio), maneggiando il bandolo maleodorante che unifica una serie di provvedimenti (depenalizzazione dell’evasione fiscale, rottamazione delle pendenze esattoriali, via la Spazzacorrotti, taglio alle intercettazioni, abolizione della Severino con rieleggibilità dei condannati) direttamente a vantaggio di una tipologia ben precisa: la neo-borghesia affaristica. Dunque, un orientamento di stampo thatcheriano, secondo la descrizione della “Lady di ferro” tratteggiata dallo storico del Novecento Tony Judt: “una parvenu della lower middle-class con un’inclinazione per gli ...

Debole con i forti, ildominato da Fratelli d'Italia non regge il doppio fronte benzinai - concessionari balneari,i primi (senza successo) e addirittura premia i secondi allungando le concessioni sine die ...... lie giustifica il loro gesto. In una riedizione, per fortuna non drammatica, del ... L'"economista ecologica" del M5s parla di unche non pensa al futuro dei giovani ma solo a "...

