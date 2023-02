Il Giugliano si fa rimontare dal Messina | 2-2 al Partenio-Lombardi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQuinto risultato utile consecutivo per ilche ha impattato sul terreno amico delcontro ilnel turno infrasettimanale del girone C di serie C. Si tratta di un risultato amaro per i campani, che nel primo tempo erano riusciti a portarsi doppiamente in vantaggio con i gol di Salvemini e Rondinella, per poi però subire la rimonta dei siciliani ad opera di Balde e Berto tra il finale della prima frazione e l’inizio della seconda. Allo scadere la squadra di Di Napoli ha accarezzato per un attimo la vittoria quando Poziello è riuscito a insaccare il gol del 3-2, ma la rete è stata annullata per un fallo a inizio azione di Ferrini. Finisce in parità, gialloblu ottavi in classifica in attesa dei match delle dirette concorrenti Virtus Francavilla e ...