Il giudice archivia l’accusa di violenza sessuale per un prof che stava con un’alunna di 15 anni | «Erano innamorati»

Anche se l'allieva è minorenne il professore può avere una relazione con lei. È la decisione che ha preso undi Reggio Emilia riguardo una storia che risale al 2019. Il docente 43enne conosce un'alunna di 14 anni. Nel 2020 la ragazza viene ricoverata per un aborto spontaneo. Nell'occasione racconta ...Fra i due ci fu amore, non si discute, sentenzia il. L'amore, come diceva Virgilio e pure San Tommaso d'Aquino, vince su tutto: Amor Vincit Omnia Tutti i fatti del giorno, aggiornati in ...

il giudice, su richiesta del pm, ha infatti archiviato le accuse. Per il tribunale si tratta di "amore vero", tant'è che la ragazza, che nel frattempo è diventata maggiorenne, sta ancora insieme ...