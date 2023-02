Il freddo lascia “scoperti” i polmoni | 5 mosse per proteggerli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – In inverno siamo più esposti alle infezioni respiratorie. Ilinfatti inibisce alcuni importanti sistemi di difesa del nostro organismo da virus e batteri, riducendone la risposta immunitaria.“Le temperature ambientali fredde favoriscono una maggiore trasmissione e sviluppo di infezioni respiratorie a causa di alterazioni della “clearance muco-ciliare”, un importante meccanismo di difesa delle vie respiratorie in grado di contrastare e bloccare l’ingresso neidi corpi estranei e agenti patogeni come virus e batteri”, spiega Maria Pia Foschino Barbaro, Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio – Università di Foggia, Policlinico di Foggia, curatrice del vademecum “Viaggio nel respiro – edizione inverno”, una nuova iniziativa educazionale della campagna “Proteggi i tuoi”, ...