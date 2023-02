Ilpubblicoarmi è partito fin dal primo giorno, incentrato ogni volta su una nuova categoria di equipaggiamenti da fornire all'Ucraina e con il timore costante di aver superato una "...Alla fine, ildura 10 ore e il ddl che istituisce la Commissione Antimafia passa all'...proposta per l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e...

Il dibattito sulle armi in Ucraina si svolge con inedita trasparenza - Pierre Haski Internazionale

Leopard2, il dibattito che Olaf Scholz avrebbe voluto evitare Euronews Italiano

Austria: mons. Elbs (Feldkirch) interviene nel dibattito sull'aborto ... Servizio Informazione Religiosa

Togliere i voti sotto il 4: si apre il dibattito nelle scuole La Voce di Bolzano

Si riaccende il dibattito sulle intercettazioni AGI - Agenzia Italia

Le norme, comunque, consentono al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’a ...«Whatever you say, say nothing» (Qualunque cosa dici, non dire niente). Lo scrittore Patrick Radden Keefe si è ispirato ai versi del poeta irlandese Seamus Heaney per il titolo del suo romanzo - “Non ...