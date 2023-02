Il congedo mestruale nelle scuole | a che punto siamo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nel 2022 si è molto discusso a proposito della possibilità di concedere ilnegli ambienti lavorativi e. Il 20 dicembre dello scorso anno, il liceo artistico di Ravenna “Nervi-Severini” ha concesso alle studentesse – con una dismenorrea certificata – la facoltà di assentarsi dalle lezioni. Questa vicenda, oltre a creare nuovi dibattiti, ha spinto numerosi istituti italiani a seguirne le orme. Ma cosa offre in concreto il? Si tratta di consentire alle studentesse affette da dismenorrea, la possibilità di assentarsi per due giorni al mese da scuola.a scuola: l’esempio di Ravenna La possibilità di usufruire dela scuola ...

Estratto dell'articolo di Giulia Torlone per 'la Repubblica'Due giorni dise si ha un ciclodoloroso: è la linea adottata a fine 2022 dal liceo artistico di Ravenna 'Nervi - Severini' che, nel giro di ...Da tempo si parla della possibilità, per le studentesse, di usufruire del, ossia di due giorni di assenza giustificata per chi soffre di dismenorrea , sulla scia di quanto deciso dal liceo Artistico Nervi - Severini di Ravenna , prima scuola in Italia a ...

Congedo mestruale: "Giusto se c'è un problema patologico". "No, nelle aziende può diventare uno stigma". I pa… la Repubblica

Congedo mestruale a scuola, un’esperta: “Meglio occuparsi delle patologie sul piano sanitario che tenere le donne a casa” Tecnica della Scuola

Perché si torna a parlare di congedo mestruale Today.it

Congedo mestruale per le lavoratrici: cos’è e come funziona The Wam

Congedo mestruale: cosa propongono i giovani e in quali Stati già ... Dire

Si chiama dismenorrea il termine scientifico per definire i dolori mestruali che in alcuni casi possono diventare anche molto dolorosi persino invalidanti. Ecco che ha fatto notizia la scelta di un ...Riascolta La dismenorrea entra a scuola sotto forma di congedo di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.