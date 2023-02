Il colpo che ha ucciso Thomas Bricca | le risse nel fine settimana | cosa è successo ad Alatri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), provincia di Frosinone. È lunedì 30 gennaio. Sono circa le 20 in Largo Cittadini, nel centro del comune. Sulla scalinata ci sono alcuni ragazzi, che di solito si trovano lì ogni sera. A poche decine di metri c’è un parcheggio. E lì si ferma uno scooter: una delle due persone, a volto coperto, estrae la pistola e mira a quella scalinata premendo il grilletto due volte. Un proiettile sparato dalla distanza di 25 metri che colpisce direttamente, alla testa, uno dei ragazzi che si trova sulla scalinata. È, 18 anni, che finirà poco dopo in ospedale in condizioni disperate, per poi essere dichiarato morto due giorni dopo. Ad, piccolo centro del frusinate sconvolto già sei anni fa dalla morte del 20enne Emanuele Morganti –a calci e pugni da un branco di bulli a qualche ...