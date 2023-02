Il caso Eravamo aggressori | purtroppo ma l' asse ha perso | per fortuna

Leggi su avvenire

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'ssora alla Cultura della regione Veneto (la conosco, l'ho avuta ospite quando guidavo una trasmissione radio, e la leggo sempre quando rilascia dichiarazioni alla stampa), è unana sincera e irruenta, dice sempre quel che pensa, ma ha (per me) un difetto: quel che pensa rimpiange il tempo in cui decideva il ...