Il Carnevale di Venezia sul Metaverso | maschere | avatar e sfilate da remoto

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ildiè il primo al mondo ad affrontare la sfida del, la nuova realtà immersiva virtuale che Facebook, e non solo, sta lanciando per gli utenti di Internet. Take Your Time For The Original Signs è il titolo del progetto: consentirà di vestire le identità digitali di quanti, da ogni parte del mondo, parteciperanno alla festana, grazie alla collaborazione tra PwC Italia e Vela Spa. Un’immagine deldinel. Foto Comune diIldegliIl tema scelto quest’anno dal direttore artistico del, Massimo Checchetto, supererà i propri confini reali, diventando virtuale. A chi verrà a festeggiare a...

Dasi diffusero in Italia e in Europa e furono adottate dal teatro dell'arte. Ebbero la massima diffusione nei festini didel Settecento, in cui ebbero grande fama personaggi come ...... nei vari momenti interpretano le Ombre, i Veneziani al, i nobili in festa e i momenti ... attraverso un allestimento scenico immersivo, fatto di fotografie scattate nelladeserta ...

Come un enorme "carrus navalis" la città si traveste e prende in giro i potenti e i famosi. Un rito antico che ogni anno si rinnova ...Vivere il Carnevale di Venezia (dal 4 al 21 febbraio), anche senza esserci fisicamente, grazie al Metaverso. La scommessa del Comune si intitola "Take Your Time For The Original Signs". Per la prima ...