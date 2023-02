Il Cantante Mascherato 2023 | quando inizia | Serena Bortone nella giuria | tutte le novità

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilci riserverà tantissime nuove sorprese per la sua prossima ed imminente edizione che è prevista proprio per la metà del mese di marzo. Il format è una certezza, rimarrà sempre lo stesso, quello che da sempre ha saputo emozionare il pubblico di telespettatori come del resto anche gli ascolti tv hanno sottolineato nel corso del tempo. Ma ci sono, come anticipato, anche delleinteressanti, tra le quali anche la presenza della giornalistatra i membri che andranno a comporre la nuova. Ecco tutto quello che sappiamo, continuate a leggere! Il: data, cast concorrenti, ci sarà Valeria ...

Iva Zanicchi , dopo la sua partecipazione a Ballando Con Le Stelle , per la prima volta conferma ufficialmente che sarà il prossimo giudice de Il. Sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali rimbalzano le parole che l'artista ha pronunciato durante l'ultima puntata di Domenica In . Ogni sua dichiarazione o ospitata ...Giuria al completo al, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Rispetto allo scorso anno il parterre dei giudici sarà rinnovato al 50%. A restare saranno Flavio Insinna e Francesco ...

Svolta per Serena Bortone: niente più interviste in salotto Libero Magazine

Serena Bortone diventa giurata de Il Cantante Mascherato Il Fatto Quotidiano

"Io, giudice a Il Cantante Mascherato". Iva Zanicchi pronta a tornare in tv ilGiornale.it

Il Cantante Mascherato 2023, anche Serena Bortone nella giuria dello show di Milly Carlucci Fanpage.it

Il Cantante Mascherato, Serena Bortone completa la giuria della nuova edizione imusicfun.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il Cantante Mascherato 2023 ci riserverà tantissime nuove sorprese per la sua prossima ed imminente edizione che è prevista proprio per la metà del mese di marzo. Il format è una certezza, rimarrà sem ...