Il calciatore condannato per stupro Insorgono i tifosi | bloccato l' ingaggio

Il Bari tratta il centrocampista del Genoa Manolo Portanova, su cui pesa una sentenza di primo grado . La reazione dei supporter della squadra in serie B: "La violenza non può passare in secondo piano ...VERONA - Ha una condanna di 6 anni di reclusione pendente sulla testa, pur non ancora definitiva, e rischia un’ulteriore stangata nel processo che sta per chiudersi a ...