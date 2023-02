Il 747 va in pensione | Boeing consegna l' ultimo esemplare

Boeing ha consegnato l'ultimo esemplare del suo mitico, il velivolo che ha "democratizzato" il trasporto aereo e che adesso andrà in. Il costruttore di aerei americano ha prodotto 1.574 esemplari del "jumbo jet" che ha iniziato a volare nel ...... anche durante la crisi petrolifera degli anni Settanta', ha rilevato l'esperto aeronautico Michel Merluzeau, spiegando che in questo modo ilha 'aperto il mondo' . Leggi Anche Tre Boeing per ...

Il leggendario Boeing 747 va in pensione. Sarà ricordato come l'aereo che ha democratizzato il volo RaiNews

Boeing, consegnato l’ultimo «Jumbo jet»: il 747 va in pensione Corriere della Sera

Addio al Boeing 747: il leggendario "Jumbo Jet" va in pensione TGCOM

Morning note: economia e finanza dai giornali - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Meloni, no a territori di serie B - ItaliaOggi.it Italia Oggi

